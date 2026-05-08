New York: Fidelity National Information Services si muove verso il basso

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che offre servizi di emissione di carte di pagamento , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,44% sui valori precedenti.



L'andamento di Fidelity National Information Services nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di breve periodo di Fidelity National Information Services sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 45,29 USD. Possibile una discesa fino al bottom 43,42. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 47,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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