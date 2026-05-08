New York: Motorola Solutions si muove verso il basso

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di apparecchiature di comunicazione per amministrazioni e aziende , che mostra un -9,7%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Motorola Solutions rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Motorola Solutions suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 380 USD con tetto rappresentato dall'area 413,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 368,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```