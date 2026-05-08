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New York: Motorola Solutions si muove verso il basso

Migliori e peggiori
New York: Motorola Solutions si muove verso il basso
(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di apparecchiature di comunicazione per amministrazioni e aziende, che mostra un -9,7%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Motorola Solutions rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Motorola Solutions suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 380 USD con tetto rappresentato dall'area 413,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 368,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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