Piaggio, vendite veicoli tornano a crescere nel 1° trimestre. Flusso di cassa in netto miglioramento

(Teleborsa) - Piaggio , produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, ha chiuso il primo trimestre del 2026 con ricavi netti consolidati pari a 364,9 milioni di euro a cambi costanti (370,7 milioni di euro al 31 marzo 2025, -1,6%), 341,7 milioni di euro a cambi correnti (-7,8% rispetto al risultato del primo trimestre 2025), generati dalla vendita di 108.400 veicoli, in crescita rispetto ai 106.800 veicoli venduti nel primo trimestre 2025. A livello geografico, l'India ha registrato una crescita dei ricavi del 3,8% (26,6% a cambi costanti) mentre Emea & Americas e APAC sono risultati in contrazione.



Il margine lordo industriale è stato pari a 107,9 milioni di euro (113,2 milioni di euro nel primo trimestre 2025, -4,7%), con un'incidenza sul fatturato del 31,6% (30,5% al 31 marzo 2025). L'EBITDA consolidato è di 57,5 milioni di euro (-7,3% rispetto ai 62 milioni di euro al 31 marzo 2025). L'EBITDA margin è pari al 16,8%, uno dei risultati più alti di sempre (16,7% al 31 marzo 2025). Il risultato operativo (EBIT) è stato pari a 19,9 milioni di euro (24,4 milioni di euro al 31 marzo 2025, -18,6%). L'EBIT margin è pari a 5,8% (6,6% al 31 marzo 2025). Al 31 marzo 2026 il Gruppo Piaggio ha consuntivato un utile netto positivo per 5,3 milioni di euro (8,7 milioni di euro al 31 marzo 2025, -39,5%).



L'indebitamento finanziario netto (PFN) al 31 marzo 2026 risulta pari a 597 milioni di euro. Rispetto al dato rolling dello scorso marzo (592,8 milioni di euro al 31 marzo 2025), la PFN è sostanzialmente stabile, mentre rispetto al dato di fine dicembre (577,6 milioni di euro al 31 dicembre 2025) la PFN al 31 marzo 2026 ha mostrato un aumento per effetto della specificità del business stagionale, che assorbe risorse finanziarie nella prima parte dell'anno, ma tale incremento è stato di 19,4 milioni di euro, un terzo rispetto all'incremento registrato nel primo trimestre dello scorso anno, quando fu pari a 58,8 milioni di euro. Nel periodo di riferimento il Gruppo Piaggio ha consuntivato investimenti per 24,2 milioni di euro (39,4 milioni di euro investiti nel primo trimestre 2025).



"Nel primo trimestre del 2026 il Gruppo Piaggio ha registrato un incremento dei veicoli venduti nel mondo, un risultato in controtendenza rispetto agli scorsi trimestri, su cui aveva inciso un forte rallentamento della propensione ai consumi generata dagli imprevedibili eventi geopolitici che, purtroppo, persistono e, talvolta, si acuiscono improvvisamente - ha detto l'AD Michele Colaninno - Il fatturato organico a cambi costanti è più o meno in linea all'anno scorso e questo ci conforta per il prosieguo dell'esercizio (mentre risulta in diminuzione di sette punti percentuali a cambi attuali). Il rafforzamento della moneta europea nei confronti delle altre aree geografiche è ovviamente penalizzante per le vendite in India, in America e in Asia. Detto questo, la strategia intrapresa di internazionalizzazione si conferma centrale e deve proseguire in tal senso: è corretto avere i siti produttivi nei mercati ove si vedono potenziali di crescita. Va inoltre rammentato che sul mercato del Nord America, hanno inciso i dazi imposti, per i quali è in corso, come da normativa, la procedura di richiesta di rimborso".



"In un contesto internazionale che impone una gestione particolarmente rigorosa, considerata la difficoltà di formulare previsioni puntuali a causa dell'imprevidibilità dei conflitti in corso, è significativo rilevare come nel primo trimestre del 2026 il Gruppo abbia registrato un flusso di cassa in netto miglioramento per circa 40 milioni di euro (rispetto al primo trimestre dello scorso anno), e un indebitamento sostanzialmente stabile - ha aggiunto - Un risultato non scontato, che conferma l'attenzione alla gestione delle scorte e la prudente allocazione delle risorse finanziarie".



Questa mattina Piaggio ha ricevuto la visita ufficiale della Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, allo stabilimento di Pontedera. La Presidente è stata accolta e accompagnata sulle linee di produzione di Vespa dal Presidente esecutivo del Gruppo Piaggio, Matteo Colaninno, e dall'Amministratore delegato del Gruppo Piaggio, Michele Colaninno.



"Per noi è un grande onore essere qui in Piaggio - ha detto Metsola - Non è solamente un simbolo italiano di eccellenza ma è l'emblema di quello che si può fare in una compagnia che è all'avanguardia dell'innovazione. Nel Parlamento europeo, io, in qualità di Presidente, sto lavorando con i miei colleghi per semplificare le nostre regole. Dobbiamo darvi più accesso e più flessibilità perché in questo mondo, che è pieno di sfide anche economiche, abbiamo bisogno di proteggere le nostre compagnie italiane, le nostre compagnie sia le più grandi sia le meno grandi, perché abbiano la possibilità di essere competitivi, innovativi e possano attrarre investimenti anche esteri".

Condividi

```