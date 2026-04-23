Lockheed Martin, giù nel pre-market dopo trimestrale sotto le attese

Per il FY 2026 confermate vendite tra 77,5 e 80,0 miliardi

(Teleborsa) - Vendite nel pre-market per il colosso statunitense della difesa Lockheed Martin dopo risultati del primo trimestre inferiori alle aspettative degli analisti.



Lockheed Martin Corporation ha registrato un fatturato di 18,0 miliardi di dollari per il primo trimestre del 2026, in linea con quello del primo trimestre del 2025, ma al di sotto dei 18,51 miliardi attesi dal consensus. L'utile netto è stato di 1,5 miliardi di dollari, pari a 6,44 dollari per azione, in calo dai 1,7 miliardi di dollari, ovvero 7,28 dollari per azione, nel primo trimestre del 2025. Anche in questo casi gli analisti si attendevano numeri più alti con un utile per azione di 6,87 dollari. Il flusso di cassa operativo è stato di 220 milioni, rispetto a 1,4 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025, e il flusso di cassa libero è stato negativo per 291 milioni, rispetto a 955 milioni di dollari nel primo trimestre del 2025.



Nonostante i risultati sotto le attese, Lockheed Martin ha confermato le previsioni per l’intero anno 2026, proiettando vendite tra 77,5 e 80,0 miliardi di dollari e utili per azione diluiti tra 29,35 e 30,25 dollari. Il punto medio delle previsioni sui ricavi di 78,75 miliardi di dollari si confronta con il consenso degli analisti per l’intero anno, mentre l’azienda prevede un flusso di cassa libero tra 6,5 e 6,8 miliardi di dollari.



"Le superiori capacità di Lockheed Martin nella fornitura di tecnologie e sistemi di difesa avanzati e nell'esplorazione spaziale sono state dimostrate più volte nel 2026!, ha dichiarato il Presidente e CEO Jim Taiclet. "La nostra navicella Orion ha trasportato in sicurezza l'equipaggio più lontano dalla Terra di quanto non fosse mai avvenuto prima durante la storica missione Artemis II della NASA, concludendo con un rientro e un ammaraggio eseguiti con precisione. I nostri caccia di quinta generazione, l'F-35 e l'F-22, continuano a operare con grande efficacia in missioni difficili e complesse. Inoltre, la nostra architettura di difesa missilistica a più livelli, che include radar a scansione elettronica, il sistema integrato di comando e controllo Aegis e i missili intercettori THAAD e Patriot, ha protetto sia risorse militari che civili".

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