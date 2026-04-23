Piazza Affari: si concentrano le vendite su Comer Industries

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza , che sta segnando un calo del 2,77%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Comer Industries rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Comer Industries rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46,73 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44,83. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```