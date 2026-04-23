Piazza Affari: si concentrano le vendite su Comer Industries
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che sta segnando un calo del 2,77%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Comer Industries rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Comer Industries rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46,73 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44,83. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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