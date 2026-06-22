Bper, via libera della BCE all'acquisto di azioni proprie per massimi 750 milioni di euro

(Teleborsa) - BPER Banca ha ricevuto l’autorizzazione da parte della BCE all’acquisto e alla disposizione di un numero di azioni ordinarie rappresentative di una percentuale non superiore al 3% del capitale e per un controvalore totale non superiore a Euro 750.000.000.



L’acquisto di azioni proprie - riporta un comunicato - ha finalità strategiche e di remunerazione degli azionisti ed è stato autorizzato dall’assemblea ordinaria di BPER tenutasi del 23 aprile 2026.



In forza dell’autorizzazione BCE, che ha durata di un anno dalla sua ricezione, BPER potrà decidere se e quando effettuare gli acquisti, anche in più tranches.

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