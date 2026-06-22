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Bper, via libera della BCE all'acquisto di azioni proprie per massimi 750 milioni di euro

Finanza
Bper, via libera della BCE all'acquisto di azioni proprie per massimi 750 milioni di euro
(Teleborsa) - BPER Banca ha ricevuto l’autorizzazione da parte della BCE all’acquisto e alla disposizione di un numero di azioni ordinarie rappresentative di una percentuale non superiore al 3% del capitale e per un controvalore totale non superiore a Euro 750.000.000.

L’acquisto di azioni proprie - riporta un comunicato - ha finalità strategiche e di remunerazione degli azionisti ed è stato autorizzato dall’assemblea ordinaria di BPER tenutasi del 23 aprile 2026.

In forza dell’autorizzazione BCE, che ha durata di un anno dalla sua ricezione, BPER potrà decidere se e quando effettuare gli acquisti, anche in più tranches.
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