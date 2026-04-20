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Casta Diva vince gara da 2,45 milioni di euro per cerimonie dei Giochi del Mediterraneo 2026

Finanza
Casta Diva vince gara da 2,45 milioni di euro per cerimonie dei Giochi del Mediterraneo 2026
(Teleborsa) - Casta Diva Group, attraverso G2 Eventi, agenzia specializzata nella progettazione e realizzazione di eventi, ha vinto la gara per l'ideazione, la progettazione e la realizzazione delle cerimonie di apertura e di chiusura dei XX Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026. La gara pubblica, a cui hanno preso parte i più grandi player del settore, ha un valore stimato complessivo di 2,45 milioni di euro.

Le due cerimonie si svolgeranno presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto e coinvolgeranno oltre 300 professionisti tra direzione creativa, regia, produzione, tecnici e maestranze.

"Nel 2022 abbiamo deciso di entrare nel settore delle grandi cerimonie internazionali e oggi, alla luce della Cerimonia paralimpica appena conclusa e di questa nuova assegnazione - che rappresenta dopo Milano-Cortina l’altro grande evento pubblico italiano del 2026 - possiamo dichiarare che abbiamo raggiunto l’obiettivo e siamo entrati a pieno titolo fra i protagonisti del settore - ha detto l'AD Andrea De Micheli - Ancora una volta abbiamo dato concretezza ai nostri sogni e questo passaggio -che consideriamo strategico- ci fa guardare al futuro con grande ottimismo".

La XX edizione dei Giochi rappresenta il principale appuntamento multisportivo dell'anno per l'intero bacino del Mediterraneo, coinvolgendo 26 nazioni e migliaia di atleti.
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