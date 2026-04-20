Casta Diva vince gara da 2,45 milioni di euro per cerimonie dei Giochi del Mediterraneo 2026

(Teleborsa) - Casta Diva Group , attraverso G2 Eventi, agenzia specializzata nella progettazione e realizzazione di eventi, ha vinto la gara per l'ideazione, la progettazione e la realizzazione delle cerimonie di apertura e di chiusura dei XX Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026. La gara pubblica, a cui hanno preso parte i più grandi player del settore, ha un valore stimato complessivo di 2,45 milioni di euro.



Le due cerimonie si svolgeranno presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto e coinvolgeranno oltre 300 professionisti tra direzione creativa, regia, produzione, tecnici e maestranze.



"Nel 2022 abbiamo deciso di entrare nel settore delle grandi cerimonie internazionali e oggi, alla luce della Cerimonia paralimpica appena conclusa e di questa nuova assegnazione - che rappresenta dopo Milano-Cortina l’altro grande evento pubblico italiano del 2026 - possiamo dichiarare che abbiamo raggiunto l’obiettivo e siamo entrati a pieno titolo fra i protagonisti del settore - ha detto l'AD Andrea De Micheli - Ancora una volta abbiamo dato concretezza ai nostri sogni e questo passaggio -che consideriamo strategico- ci fa guardare al futuro con grande ottimismo".



La XX edizione dei Giochi rappresenta il principale appuntamento multisportivo dell'anno per l'intero bacino del Mediterraneo, coinvolgendo 26 nazioni e migliaia di atleti.

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