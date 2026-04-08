Predict, Integrae Sim conferma Buy e lima target price per margini sotto le attese
(Teleborsa) - Integrae Sim ha confermato il rating "buy" e il target price di 1,40 euro (da 1,45 euro) su Predict, società quotata su Euronext Growth Milan, dopo che il gruppo ha chiuso il 2025 con un valore della produzione di 8,87 milioni di euro (+20,9% rispetto ai 7,34 milioni del 2024 e superiore alle stime di 8,50 milioni).
L'EBITDA si è invece attestato a 0,78 milioni, in lieve calo rispetto agli 0,81 milioni del 2024 e sotto le attese, con un margin del 10,2% che riflette l'intensificazione degli investimenti in organico, ricerca e sviluppo e go-to-market. L'utile netto scende a 0,17 milioni da 0,34 milioni, mentre la posizione finanziaria netta adjusted rimane positiva per 2,04 milioni.
Le stime sono sostanzialmente confermate: Integrae prevede per il 2026 un valore della produzione di 10 milioni con EBITDA a 1,30 milioni (margin 14,4%), in forte recupero rispetto al 2025. Per il 2028 le attese puntano a 12,30 milioni di valore della produzione (CAGR 2025-2028 dell'11,5%) e EBITDA a 1,75 milioni (margin 15,5%), con posizione finanziaria netta positiva per 4,27 milioni.
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