Predict, Integrae Sim conferma Buy e lima target price per margini sotto le attese

(Teleborsa) - Integrae Sim ha confermato il rating "buy" e il target price di 1,40 euro (da 1,45 euro) su Predict , società quotata su Euronext Growth Milan, dopo che il gruppo ha chiuso il 2025 con un valore della produzione di 8,87 milioni di euro (+20,9% rispetto ai 7,34 milioni del 2024 e superiore alle stime di 8,50 milioni).



L'EBITDA si è invece attestato a 0,78 milioni, in lieve calo rispetto agli 0,81 milioni del 2024 e sotto le attese, con un margin del 10,2% che riflette l'intensificazione degli investimenti in organico, ricerca e sviluppo e go-to-market. L'utile netto scende a 0,17 milioni da 0,34 milioni, mentre la posizione finanziaria netta adjusted rimane positiva per 2,04 milioni.



Le stime sono sostanzialmente confermate: Integrae prevede per il 2026 un valore della produzione di 10 milioni con EBITDA a 1,30 milioni (margin 14,4%), in forte recupero rispetto al 2025. Per il 2028 le attese puntano a 12,30 milioni di valore della produzione (CAGR 2025-2028 dell'11,5%) e EBITDA a 1,75 milioni (margin 15,5%), con posizione finanziaria netta positiva per 4,27 milioni.

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