Nextchem (Maire) si aggiudica contratto con americana AdvanSix

(Teleborsa) - Nextchem, società controillata di MAIRE , tramite il proprio licensor di tecnologie azotate Stamicarbon, si è aggiudicata un contratto con la società chimica statunitense AdvanSix , per il Licensing e il Process Design Package (PDP) di nuovo impianto urea-to-Diesel Exhaust Fluid (DEF) a Hopewell, in Virginia.



Lo scopo del progetto include un impianto di fusione di urea con capacità nominale di 700 short tons per day (STPD) basato sulla tecnologia proprietaria NX STAMI Urea, completamente integrato con una sezione di produzione DEF progettata per convertire il 100% della fusione di urea in DEF. Tale configurazione rappresenta un’applicazione innovativa per Stamicarbon, trattandosi del primo progetto in cui l’intera produzione di urea melt può essere dedicata esclusivamente al DEF.



Il contratto è subordinato alla Final Investment Decision e al Notice to Proceed, attesi nella prima metà del 2027.



"Questa aggiudicazione conferma la solidità e la versatilità del nostro portafoglio di tecnologie per l’azoto, che sta trovando applicazioni sempre più ampie oltre gli utilizzi tradizionali nei fertilizzanti", sottolinea Fabio Fritelli, Managing Director di Nextchem.



Erin Kane, President e CEO di AdvanSix, ha ricordato che l'azienda "è in una posizione unica per garantire una fornitura affidabile e domestica in risposta a una domanda in crescita, in un mercato oggi servito da produzione di altre aree geografiche e da importazioni. La nostra piattaforma integrata dell’ammoniaca ci fornisce la capacità di base per realizzare una nuova offerta differenziata ad alto valore, in grado di rispondere alle esigenze del mercato lungo la catena del valore del DEF".

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