Milano 17:35
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Nasdaq 19:25
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Dow Jones 19:25
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Fraport in discesa a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Fraport in discesa a Francoforte
Pressione sul gestore dell'aeroporto di Francoforte, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,45%.
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