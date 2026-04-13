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/ Fraport in discesa a Francoforte
Fraport in discesa a Francoforte
Migliori e peggiori
,
In breve
13 aprile 2026 - 13.00
Pressione sul
gestore dell'aeroporto di Francoforte
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,45%.
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