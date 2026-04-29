Alaska Airlines inaugura il volo diretto Seattle–Roma

(Teleborsa) - Alaska Airlines ha segnato oggi un importante traguardo con il lancio del suo volo inaugurale diretto tra Seattle e Roma, il primo collegamento senza scalo in assoluto tra la Emerald City e la Città Eterna.



Il nuovo servizio rappresenta l’ingresso ufficiale di Alaska in Europa e rafforza il suo ruolo come vettore globale, consolidando ulteriormente Seattle come uno dei principali gateway internazionali della compagnia.



"Il lancio del nostro primo volo verso l’Europa rappresenta un passo significativo nell’attuazione della nostra strategia di crescita di lungo periodo", ha dichiarato Ben Minicucci, CEO di Alaska Air Group. "Il collegamento con Roma amplia il modo in cui connettiamo i nostri passeggeri al mondo, rafforza il ruolo di Seattle come hub globale ed è reso possibile dalle nostre persone, che garantiscono sicurezza, attenzione e performance in ogni volo. Andiamo!"



Il servizio stagionale di Alaska verso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino (FCO) sarà disponibile fino al 23 ottobre e offre l’unico volo diretto giornaliero tra il Seattle-Tacoma International Airport (SEA) e Roma. Il volo parte da Seattle alle 17:30 e arriva a Roma alle 13:15 del giorno successivo, consentendo ai passeggeri di avere l’intero pomeriggio per iniziare a esplorare una delle destinazioni più ambite al mondo, tra strade storiche, vigneti e iconici paesaggi costieri.



I voli in direzione ovest partono da Roma alle 15:25 e arrivano a Seattle alle 17:45, offrendo ai viaggiatori italiani l’opportunità di scoprire il Pacific Northwest, rinomato per la sua scena enogastronomica e i suoi paesaggi naturali spettacolari. Questo nuovo collegamento europeo permetterà inoltre alcune delle migliori connessioni tra le Hawaii e l’Europa con un solo scalo a Seattle, a beneficio dei viaggiatori basati alle Hawaii e aprendo una nuova porta d’accesso europea verso le isole.



"Il nuovo volo diretto di Alaska Airlines per Roma apre uno dei più grandi mercati finora non serviti da SEA, sia per i viaggi leisure sia per quelli business", ha dichiarato Ryan Calkins, presidente della commissione del Port of Seattle. "La creazione di questo nuovo collegamento tra l’Italia e il Pacific Northwest permetterà ai viaggiatori di entrambe le aree di esplorare passioni comuni per cucina, cultura e bellezze naturali".



"Diamo il benvenuto ad Alaska Airlines con soddisfazione – ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma – una novità di grande valore strategico che segna l’approdo in Europa di un vettore iconico in fase di sviluppo globale, con Roma scelta come primo aeroporto nel continente. Questo collegamento diretto con Seattle, il primo volo regolare in assoluto tra l’Italia e la città statunitense, rafforza ulteriormente il ruolo di Fiumicino come porta di accesso privilegiata tra l’Europa e il Nord America, con un focus particolare sulla regione pacifica degli Stati Uniti. Questo nuovo volo si inserisce nella più ampia strategia di sviluppo della connettività ad alto valore tra mercati chiave finalizzata a generare valore per i territori, favorire gli scambi economici e sostenere la competitività del sistema Paese".



Il nuovo collegamento per Roma contribuisce anche allo sviluppo del crescente business cargo globale di Alaska Airlines. A partire dal 28 aprile, la compagnia diventerà il primo vettore passeggeri statunitense a offrire un servizio cargo giornaliero diretto tra Seattle e Roma, rafforzando i collegamenti commerciali tra il Pacific Northwest e l’Italia ed espandendo il proprio network cargo a 109 destinazioni nel mondo.



Viaggia con stile e comfort: la nuova esperienza Suites di business class internazionale di Alaska Airlines



Alaska Airlines ha recentemente presentato la sua nuova esperienza Suites di business class internazionale, in concomitanza con l’espansione in Europa, segnando un ulteriore traguardo nello sviluppo del network globale della compagnia tra Asia ed Europa, con ulteriori ampliamenti internazionali già previsti. Il nuovo collegamento diretto con Roma è operato con un Boeing 787-9 Dreamliner, caratterizzato dalla nuova livrea globale di Alaska e dotato di 34 ampie Suites di business class. Progettata pensando ai viaggiatori internazionali, l’esperienza Suites riflette l’attenzione e l’ospitalità tipiche della West Coast che contraddistinguono Alaska.



Il viaggio inizia con un servizio di benvenuto, seguito da un’offerta gastronomica multi-portata curata nei dettagli durante il volo, tra cui un esclusivo carrello dessert Salt & Straw con topping personalizzabili e un pasto ispirato alle tradizioni locali, firmato da chef, servito prima dell’atterraggio. Gli ospiti possono inoltre usufruire di amenity kit personalizzati con prodotti Salt & Stone e di biancheria da viaggio premium, tra cui coperte e cuscini Filson, per garantire il massimo comfort dall’imbarco all’arrivo.



L’esperienza Suites di business class internazionale è già disponibile sui voli da Seattle verso la South Korea e sarà introdotta anche sulla rotta Seattle–London con il lancio del collegamento diretto annuale il 21 maggio. Debutterà inoltre sulla rotta Seattle–Tokyo questo autunno, con il ritorno del 787 su questo mercato.



Prossimamente, gli ospiti delle Suites e i membri Atmos™ Titanium di Alaska Airlines in transito presso il Seattle-Tacoma International Airport potranno usufruire di una nuova corsia check-in esclusiva. Ulteriori corsie dedicate sono previste nei principali hub della compagnia, tra cui Anchorage, Portland, San Francisco e Los Angeles, oltre che a livello internazionale a London, Reykjavik, Roma, Seoul e Tokyo. A Seattle, principale hub della compagnia, l’esperienza è ulteriormente valorizzata dalla presenza di un concierge dedicato che accompagna gli ospiti dalla lobby esclusiva Suites e Titanium fino a un accesso prioritario ai controlli di sicurezza.



Le corsie di check-in sono riservate agli ospiti Suites o Atmos™ Titanium insieme ai familiari più stretti, come coniuge e figli sotto i 21 anni, oppure a un massimo di due ospiti inclusi nella stessa prenotazione.



Gli upgrade internazionali fanno parte dell’esperienza dedicata ai clienti più fedeli di Alaska, unica compagnia statunitense a offrire questo vantaggio. I membri Atmos™ Titanium e un accompagnatore sulla stessa prenotazione possono accedere a upgrade, soggetti a disponibilità e nel giorno della partenza, verso le Suites di business class internazionale e i sedili lie-flat sui voli tra Asia, Europa e Oceania. Inoltre, i titolari di status Atmos possono utilizzare i propri certificati upgrade per accedere alla business class su tutto il network globale della compagnia.



L’accesso alla rete di lounge di Alaska e alle lounge dei partner dell’alleanza oneworld è garantito agli ospiti che viaggiano in Suites di business class internazionale, così come ai membri oneworld Sapphire ed Emerald, indipendentemente dalla classe di viaggio.



L’impegno di Alaska per un servizio attento si estende a tutte le cabine, assicurando a ogni passeggero l’ospitalità distintiva della compagnia. I passeggeri della International Premium Class beneficiano di maggiore spazio per le gambe e di un amenity kit curato, mentre pasti gratuiti, coperte e cuscini premium sono disponibili sia in International Premium Class sia in Main Cabin.



A partire da questo autunno, l’intera flotta di Boeing 787-9 Dreamliner sarà dotata di Starlink, offrendo Wi-Fi gratuito a tutti i membri Atmos Rewards grazie a T-Mobile. Con il completamento delle installazioni, Alaska Airlines e Hawaiian Airlines diventeranno le prime compagnie statunitensi a offrire Starlink su tutta la flotta wide-body, operando inoltre più voli dotati di Starlink da Seattle rispetto a qualsiasi altra compagnia.



Alaska continua a distinguersi come l’unica compagnia al mondo con l’intera flotta regionale equipaggiata con Wi-Fi Starlink. Il primo aeromobile mainline dotato di questa tecnologia — un Boeing 737-8 MAX — è entrato in servizio questo mese, segnando un ulteriore traguardo verso l’implementazione completa su tutta la flotta Alaska e Hawaiian entro il 2027.



Durante l’estate, i membri Atmos Rewards accederanno a un nuovo portale Wi-Fi di bordo, che garantirà connettività continua dal gate di partenza fino all’arrivo, ideale per streaming, navigazione e comunicazione. L’iscrizione ad Atmos Rewards è gratuita e consente ai passeggeri di accumulare punti per viaggi futuri.

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