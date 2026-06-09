Appuntamenti macroeconomici del 9 giugno 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 09/06/2026
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,7%)
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 14,2 Mld Euro; preced. 14,3 Mld Euro)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -55,2 Mld $; preced. -60,3 Mld $)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 0,2%)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 4,08 Mln unità; preced. 4,02 Mln unità)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 2,8%)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,5%)
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