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Spagna, Produzione industriale (YoY) in marzo
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08 maggio 2026 - 09.30
Spagna,
Produzione industriale in marzo su base annuale (YoY) +1,8%
, in aumento rispetto al precedente -0,9%.
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