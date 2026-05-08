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Spagna, Produzione industriale (YoY) in marzo

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Spagna, Produzione industriale (YoY) in marzo
Spagna, Produzione industriale in marzo su base annuale (YoY) +1,8%, in aumento rispetto al precedente -0,9%.
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