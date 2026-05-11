Milano 16:15
49.489 +0,41%
Nasdaq 16:15
29.284 +0,17%
Dow Jones 16:15
49.591 -0,04%
Londra 16:15
10.265 +0,31%
Francoforte 16:15
24.293 -0,19%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 10/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 10/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 maggio

Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,17%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 183,687. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 184,877. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 186,067.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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