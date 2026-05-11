Milano 16:17
49.508 +0,44%
Nasdaq 16:17
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Dow Jones 16:17
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Londra 16:17
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Analisi Tecnica: indice MDAX dell'8/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX dell'8/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 maggio

Risultato negativo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, con una flessione dell'1,20%.

Le implicazioni di medio periodo dell'indice MDAX confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 31.825,1 con primo supporto visto a 30.491,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 29.801,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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