Analisi Tecnica: indice MDAX dell'8/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 maggio
Risultato negativo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, con una flessione dell'1,20%.
Le implicazioni di medio periodo dell'indice MDAX confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 31.825,1 con primo supporto visto a 30.491,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 29.801,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)