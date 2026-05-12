Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:02
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Dow Jones 20:02
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Analisi Tecnica: indice MDAX dell'11/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX dell'11/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio

Seduta positiva per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che avanza bene e porta a casa un +0,86%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'indice MDAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 31.774,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 31.127,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 32.421,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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