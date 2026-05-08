Analisi Tecnica: indice MDAX del 7/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio
Discesa moderata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la giornata del 7 maggio con una variazione percentuale negativa dello 0,69% rispetto alla seduta precedente.
La tendenza di breve dell'indice MDAX è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32.078,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 30.744,8. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 33.412,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)