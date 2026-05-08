Milano 9:36
49.037 -0,52%
Nasdaq 7-mag
28.564 0,00%
Dow Jones 7-mag
49.597 -0,63%
Londra 9:36
10.193 -0,82%
24.439 -0,91%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 7/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 7/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio

Discesa moderata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la giornata del 7 maggio con una variazione percentuale negativa dello 0,69% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza di breve dell'indice MDAX è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32.078,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 30.744,8. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 33.412,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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