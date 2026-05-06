Analisi Tecnica: indice MDAX del 5/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 maggio
Seduta decisamente positiva per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha terminato in rialzo del 2,26%.
Lo status tecnico dell'indice MDAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31.506,7, mentre il primo supporto è stimato a 30.384,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32.628,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)