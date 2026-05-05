Analisi Tecnica: indice MDAX del 4/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 maggio
Performance infelice per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la giornata del 4 maggio con una variazione percentuale negativa dello 0,47% rispetto alla seduta precedente.
La tendenza di breve dell'indice MDAX è moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 30.686,9 e supporto a 30.107,7. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 31.266.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)