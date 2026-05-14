Analisi Tecnica: indice MDAX del 13/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggio
Seduta vivace per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,26%.
Le implicazioni di breve periodo dell'indice MDAX sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 31.637,6. Possibile una discesa fino al bottom 31.086,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 32.188,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)