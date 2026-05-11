Milano 16:17
49.508 +0,44%
Nasdaq 16:17
29.298 +0,22%
Dow Jones 16:17
49.608 0,00%
Londra 16:17
10.265 +0,32%
Francoforte 16:17
24.302 -0,15%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 10/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 10/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 maggio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un timido +0,03%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3649. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3706. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3763.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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