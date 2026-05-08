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Usa, fiducia consumatori Università Michigan maggio scende a 48,2 punti

Economia, Macroeconomia
Usa, fiducia consumatori Università Michigan maggio scende a 48,2 punti
(Teleborsa) - Peggiora la fiducia dei consumatori americani a maggio 2026. Secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan, il sentiment dei consumatori è stimato in calo a 48,2 punti rispetto ai 49,8 punti del mese di aprile 2026 e ai 49,7 punti attesi dagli analisti.

Nello stesso periodo l'indice sulla situazione presente è sceso a 47,8 punti da 52,5, mentre l'indice sulle attese è salito a 48,5 punti dai 48,1 precedenti.
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