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Fiducia consumatori Unione Europea in aprile
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22 aprile 2026 - 16.05
Unione Europea,
Fiducia consumatori in aprile pari a -20,6 punti
, in calo rispetto al precedente -16,3 punti (la previsione era -18 punti).
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