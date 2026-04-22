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Fiducia consumatori Unione Europea in aprile

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Fiducia consumatori Unione Europea in aprile
Unione Europea, Fiducia consumatori in aprile pari a -20,6 punti, in calo rispetto al precedente -16,3 punti (la previsione era -18 punti).
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