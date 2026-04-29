Milano 11:12
47.857 -0,38%
Nasdaq 28-apr
27.029 0,00%
Dow Jones 28-apr
49.142 -0,05%
Londra 11:12
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Francoforte 11:11
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Fiducia consumatori Unione Europea in aprile

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Fiducia consumatori Unione Europea in aprile
Unione Europea, Fiducia consumatori in aprile pari a -20,6 punti, in calo rispetto al precedente -16,3 punti (in linea con le stime degli analisti).
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