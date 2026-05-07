Profondo rosso per Whirlpool dopo il primo trimestre che delude gli analisti

Tagliata stima utile per azione 2026

(Teleborsa) - Le azioni di Whirlpool sono crollate al livello più basso degli ultimi 14 anni giovedì, dopo che il produttore di elettrodomestici nel primo trimestre ha riportato conti che hanno deluso il mercato e ha sospeso il dividendo.



La performance di Whirlpool nel primo trimestre del 2026 è stata significativamente penalizzata dal calo della domanda dei consumatori e dall’aumento dei costi. I ricavi si sono infatti attestati a 3,27 miliardi di dollari inferiori alle aspettative di $3,51 miliardi. L'Utile per azione è stato negativo per 0,56 dollari, significativamente al di sotto delle previsioni di 0,62 dollari. Il flusso di cassa libero è stato negativo per 896 milioni, a causa dei minori utili.



"La guerra in Iran ha amplificato le preoccupazioni dei consumatori sul costo della vita. Di conseguenza, l'indice di fiducia dei consumatori negli Stati Uniti è crollato, raggiungendo il livello più basso mai registrato a marzo", ha dichiarato giovedì l'amministratore delegato di Whirlpool, Marc Bitzer, durante una teleconferenza con gli analisti.



L'azienda ha inoltre ridotto le previsioni di utile per l'intero 2026 a 3-3,5 dollari per azione, rispetto ai circa 7 dollari per azione previsti in precedenza.

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