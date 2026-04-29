Azionario europeo poco mosso con focus sulle trimestrali. A Milano corre Nexi

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per le Borse europee, Piazza Affari inclusa
, con gli investitori in attesa delle riunioni delle banche centrali
e preoccupati dallo stallo sui tentativi di arrivare ad una pace
in Medio Oriente. Il petrolio rimane su livelli elevati, con la continua chiusura dello Stretto di Hormuz che pesa maggiormente con la decisione inattesa degli Emirati Arabi Uniti di uscire dall'OPEC e dall'OPEC+ a partire dal 1° maggio, permettendo al pese di produrre a pieno regime in modo indipendente. Questa sera si prevede che la Fed manterrà invariato il suo tasso di riferimento dell'attuale intervallo del 3,5-3,75% in quella che sarà probabilmente l'ultima riunione con Jerome Powell alla presidenza, prima che Kevin Warsh gli succeda.
Sul fronte delle trimestrali
, oggi sono arrivati segnali importanti dal comparto bancario
: UBS
ha segnalato
che l'utile è balzato dell'80% a 3 miliardi di dollari nel primo trimestre; Banco Santander
ha registrato
un utile record di 3,56 miliardi di euro nel primo trimestre; Deutsche Bank
ha comunicato
i risultati migliori di sempre con un utile del trimestre a 2,2 miliardi di euro.
Tra le altre società, Adidas
ha confermato
la guidance dopo un utile operativo del primo trimestre sopra le aspettative; Mercedes-Benz
ha confermato
l'outlook dopo un EBIT del primo trimestre sopra le attese; Amundi
ha registrato
afflussi netti ai massimi in 4 anni nel primo trimestre a 32 miliardi di euro.
Per quanto riguarda i dati macroeconomici
, l'inflazione in Spagna ad aprile è stimata
al +3,2% su base annuale, meno del +3,4% rilevato nel mese di marzo e del +3,5% atteso dagli analisti.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,171. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.597,4 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 100,6 dollari per barile.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +82 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,89%. Tra i mercati del Vecchio Continente
sostanzialmente invariato Francoforte
, che riporta un moderato +0,19%, tentenna Londra
, con un modesto ribasso dello 0,39%, e resta vicino alla parità Parigi
(-0,19%).
Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 47.968 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 50.430 punti.
Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,06%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(-0,06%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ottima performance per Nexi
, che registra un progresso del 7,15% (la società di private equity CVC starebbe valutando un'offerta da 9 miliardi di euro per il gruppo italiano di pagamenti, secondo quanto ha scritto il Financial Times. L'analisi di CVC è ancora in una fase iniziale e potrebbe non sfociare in un'offerta, ha riferito Reuters). Sostenuta STMicroelectronics
, con un discreto guadagno del 2,45%. Buoni spunti su Stellantis
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,66%. Performance modesta per Avio
, che mostra un moderato rialzo dell'1,14%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Moncler
, che ottiene -1,49%. Giornata fiacca per Terna
, che segna un calo dell'1,12%.
Piccola perdita per Campari
, che scambia con un -0,77%. Tentenna Intesa Sanpaolo
, che cede lo 0,76%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Alerion Clean Power
(+3,20%), Caltagirone SpA
(+1,82%), Sesa
(+1,42%) e MARR
(+1,18%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo
, che ottiene -6,15%. In rosso Safilo
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%. Spicca la prestazione negativa di NewPrinces
, che scende dell'1,86%. Sostanzialmente debole RCS
, che registra una flessione dell'1,41%.