Giglio.com, EnVent conferma Outperform

(Teleborsa) - EnVent ha confermato il rating Outperform su Giglio.com , marketplace online che connette boutique multibrand e brand ai consumatori del lusso tramite piattaforma proprietaria, con target price a 1,30 euro per azione (da 2,00 euro) che implica un potenziale upside del 141% rispetto al prezzo di chiusura del 21 aprile.



Nel 2025 Giglio.com ha registrato un Gross Merchandising Value (GMV) di 47,2 milioni di euro (-13% YoY) e ricavi di 39,5 milioni di euro (-14% YoY), in un contesto di mercato del lusso debole soprattutto nel primo semestre, seguito da una parziale ripresa nel secondo semestre, ancora condizionata da dazi USA, deprezzamento del dollaro e instabilità geopolitica. L'EBITDA è stato negativo per 1,5 milioni di euro (vs 200 mila euro di perdita nel 2024). La posizione finanziaria netta è cash-positive per 4,1 milioni di euro a dicembre 2025 (da 4,9 milioni di euro a fine 2024).



Il periodo di maggiore contrazione si è verificato nel primo semestre, seguito da una graduale ripresa nel secondo semestre. L'Europa ha guidato questa crescita (+7% GMV YoY in H2), diventando il focus principale del business, mentre i Paesi extra-UE sono rimasti penalizzati da tensioni geopolitiche. Nel secondo semestre, infatti, il calo dei ricavi si è attenuato (-6% su base annua), mentre il GMV è aumentato in Italia (+9% YoY) e nel resto d'Europa (+4% YoY).



Nei primi mesi del 2026, il trend positivo è proseguito, con un GMV in aumento del +6% in Italia e del +22% nel resto d'Europa. Questa dinamica ha compensato il calo nel resto del mondo (-36% YoY), mantenendo il GMV complessivo in linea con l'anno precedente e portando a un profilo sempre più concentrato sull'Europa, che rappresenta il 79% del GMV totale.

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