Piazza Affari: performance negativa per Cementir

(Teleborsa) - Retrocede la società cementiera , con un ribasso dell'1,88%.



La tendenza ad una settimana di Cementir è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gruppo cementiero . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Cementir evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,87 Euro. Primo supporto a 15,52. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 15,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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