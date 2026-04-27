Piazza Affari: performance negativa per Cementir
(Teleborsa) - Retrocede la società cementiera, con un ribasso dell'1,88%.
La tendenza ad una settimana di Cementir è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gruppo cementiero. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Cementir evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,87 Euro. Primo supporto a 15,52. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 15,41.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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