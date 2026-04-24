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Cementir: Francesco Caltagirone Jr. CEO, Alessandro e Azzurra Caltagirone vicepresidenti

Finanza
Cementir: Francesco Caltagirone Jr. CEO, Alessandro e Azzurra Caltagirone vicepresidenti
(Teleborsa) - Il neocostituito Consiglio di Amministrazione di Cementir, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, preso atto che Francesco Caltagirone Jr., in qualità di unico amministratore esecutivo della società, mantiene la posizione di Chief Executive Officer e Chairman, ha nominato Alessandro Caltagirone e Azzurra Caltagirone quali Vice-Chair e Adriana Lamberto Floristan quale Senior Non-Executive Director.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre istituito i seguenti Comitati: Audit Committee, composto da Benedetta Navarra (Chair), Annalisa Pescatori e Adriana Lamberto Floristan, tutti amministratori non esecutivi e indipendenti; Remuneration and Nomination Committee, composto da Annalisa Pescatori (Chair), Benedetta Navarra e Adriana Lamberto Floristan, tutti amministratori non esecutivi e indipendenti; Sustainability Committee, composto da Francesco Caltagirone (Chair), Adriana Lamberto Floristan, Benedetta Navarra e Annalisa Pescatori.
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