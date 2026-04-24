Cementir: Francesco Caltagirone Jr. CEO, Alessandro e Azzurra Caltagirone vicepresidenti

(Teleborsa) - Il neocostituito
Consiglio di Amministrazione di Cementir
, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, preso atto che Francesco Caltagirone Jr.
, in qualità di unico amministratore esecutivo della società, mantiene la posizione di Chief Executive Officer e Chairman, ha nominato Alessandro Caltagirone e Azzurra Caltagirone
quali Vice-Chair e Adriana Lamberto Floristan quale Senior Non-Executive Director.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre istituito i seguenti Comitati: Audit Committee
, composto da Benedetta Navarra (Chair), Annalisa Pescatori e Adriana Lamberto Floristan, tutti amministratori non esecutivi e indipendenti; Remuneration and Nomination Committee
, composto da Annalisa Pescatori (Chair), Benedetta Navarra e Adriana Lamberto Floristan, tutti amministratori non esecutivi e indipendenti; Sustainability Committee
, composto da Francesco Caltagirone (Chair), Adriana Lamberto Floristan, Benedetta Navarra e Annalisa Pescatori.