U.S. Bancorp, ricavi e utili battono le attese nel primo trimestre

(Teleborsa) - La azioni di U.S. Bancorp sono in rialzo di poco più di un punto percentuale nelle contrattazioni pre-mercato nel giorno in cui la banca statunitense ha pubblicato i conti del primo trimestre 2026.



L'utile per azione rettificato si è attestato a 1,18 dollari, in crescita su base annua del 14,6%, superando la stima di consenso di 1,15 dollari. I ricavi hanno raggiunto 7,29 miliardi di dollari, leggermente superiori alla previsione degli analisti di 7,28 miliardi di dollari e in aumento del 4,7% rispetto ai 6,96 miliardi di dollari del trimestre dell’anno precedente. L’utile netto attribuibile a U.S. Bancorp è aumentato del 13,8% su base annua a 1,95 miliardi di dollari.



Il reddito da interessi netto su base equivalente fiscale è aumentato del 4,1% su base annua a 4,29 miliardi di dollari, trainato dalla crescita dei prestiti, dal miglioramento del mix di attività redditizie e dalla riprezzamento delle attività fisse.



Il margine di interesse netto si è espanso al 2,77% dal 2,72% di un anno prima. I ricavi da commissioni sono saliti del 6,9% su base annua, riflettendo una maggiore performance dei pagamenti e un continuo slancio nelle attività di mercati dei capitali e servizi di investimento.



"La forte crescita dei ricavi ha generato 440 punti base di leva operativa positiva, mentre gli investimenti continui per la crescita e i continui risparmi sui costi hanno prodotto un miglioramento di 260 punti base su base annua nel nostro rapporto di efficienza.", ha dichiarato il CEO Gunjan Kedia.



I prestiti totali medi sono aumentati del 3,8% su base annua a 393,56 miliardi di dollari, mentre i depositi totali medi sono cresciuti dell’1,7% a 515,12 miliardi di dollari.



Il coefficiente di capitale common equity tier 1 della società è rimasto stabile al 10,8%.

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