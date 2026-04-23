Elenchi regionali idonei concorsi scuola: con emendamento Anief ammessi candidati concorso 510/2020

"È stato approvato in via definitiva, ed è quindi diventato legge, il nuovo decreto sul PNRR.
All’interno del provvedimento è prevista una modifica importante relativa agli elenchi regionali dei concorsi, che dovranno essere elaborati a breve per l’attribuzione di eventuali incarichi a tempo indeterminato
residui rispetto alle ordinarie immissioni in ruolo". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"A questi elenchi regionali potranno partecipare tutti i docenti che hanno superato le procedure concorsuali di un concorso ordinario
a partire dal 2020.
La novità introdotta dal decreto PNRR è la possibilità di presentare domanda anche per coloro che hanno partecipato e superato il concorso straordinario 510 del 2020.
Si è ora in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale
che darà avvio alle procedure per la presentazione delle domande. Il requisito richiesto è quello di essere ancora docenti a tempo determinato
, quindi non già di ruolo né con nomina finalizzata al ruolo.
Sarà possibile scegliere una regione diversa da quella di appartenenza
, ma avranno precedenza – in base al nuovo emendamento ormai diventato legge – i docenti che avevano partecipato al concorso nella regione di interesse.
Per ricevere consulenza anche su questa procedura è possibile consultare il sito. La presentazione delle domande dovrebbe partire a breve, presumibilmente entro la metà di maggio", conclude Cozzetto.
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