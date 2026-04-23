Elenchi regionali idonei concorsi scuola: con emendamento Anief ammessi candidati concorso 510/2020

"È stato approvato in via definitiva, ed è quindi diventato legge, ilAll’interno del provvedimento è prevista una modifica importante relativa agli elenchi regionali dei concorsi, cheresidui rispetto alle ordinarie immissioni in ruolo". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief."A questi elenchi regionalia partireLa novità introdotta dal decreto PNRR è laSi è ora in attesa dellache darà avvio alle procedure per la presentazione delle domande. Il requisito richiesto è quello di essere, quindi non già di ruolo né con nomina finalizzata al ruolo.Sarà possibile scegliere, ma avranno precedenza – in base al nuovo emendamento ormai diventato legge – iPer ricevere consulenza anche su questa procedura è possibile consultare il sito. La presentazione delle domande dovrebbe partire a breve, presumibilmente entro la metà di maggio", conclude Cozzetto.