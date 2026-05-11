Francoforte: movimento negativo per Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Sottotono Rational Aktiengesellschaft , che passa di mano con un calo dell'1,82%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rational Aktiengesellschaft più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Rational Aktiengesellschaft è in rafforzamento con area di resistenza vista a 656 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 644. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 668.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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