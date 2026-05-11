Francoforte: movimento negativo per Rational Aktiengesellschaft
(Teleborsa) - Sottotono Rational Aktiengesellschaft, che passa di mano con un calo dell'1,82%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rational Aktiengesellschaft più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Rational Aktiengesellschaft è in rafforzamento con area di resistenza vista a 656 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 644. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 668.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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