Francoforte: rosso per Rational Aktiengesellschaft
(Teleborsa) - Retrocede Rational Aktiengesellschaft, con un ribasso del 2,13%.
Lo scenario su base settimanale di Rational Aktiengesellschaft rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo di Rational Aktiengesellschaft sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 694,5 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 682. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 707.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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