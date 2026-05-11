Francoforte: vendite diffuse su K+S
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Kali und Salz, che esibisce una perdita secca del 4,55% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per K+S, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 14,49 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 15,09. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 14,28.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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