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Italmobiliare, Carlo Pesenti confermato presidente e consigliere delegato

Finanza
Italmobiliare, Carlo Pesenti confermato presidente e consigliere delegato
(Teleborsa) - Il nuovo consiglio di amministrazione di Italmobiliare, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, ha nominato Carlo Pesenti presidente e consigliere delegato e Livio Strazzera vicepresidente.

Il CdA ha inoltre provveduto: alla nomina del Consigliere indipendente Antonia Di Bella quale Lead Independent Director; alla nomina del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto dai Consiglieri indipendenti Valentina Casella, Presidente, Alessandra Carra e Pietro Ruffini; alla nomina del Comitato per la Remunerazione e le Nomine composto dai Consiglieri indipendenti Valentina Casella, Presidente, Antonia Di Bella e Pietro Ruffini che hanno tutti specifiche competenze in materia finanziaria o di politiche retributive; alla nomina del Comitato per la Sostenibilità e la Responsabilità sociale composto da Carlo Pesenti, Presidente, Roberto Pesenti nonché dai consiglieri indipendenti Valentina Casella, Alessandra Genco, Silvia Pezzini; ad attribuire al Comitato per il Controllo sulla Gestione le funzioni del Comitato Rischi.
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