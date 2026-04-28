Italmobiliare, Carlo Pesenti confermato presidente e consigliere delegato

(Teleborsa) - Il nuovo
consiglio di amministrazione di Italmobiliare
, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, ha nominato Carlo Pesenti
presidente e consigliere delegato e Livio Strazzera vicepresidente.
Il CdA ha inoltre provveduto: alla nomina del Consigliere indipendente Antonia Di Bella
quale Lead Independent Director
; alla nomina del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto dai Consiglieri indipendenti Valentina Casella, Presidente, Alessandra Carra e Pietro Ruffini; alla nomina del Comitato per la Remunerazione e le Nomine composto dai Consiglieri indipendenti Valentina Casella, Presidente, Antonia Di Bella e Pietro Ruffini che hanno tutti specifiche competenze in materia finanziaria o di politiche retributive; alla nomina del Comitato per la Sostenibilità e la Responsabilità sociale composto da Carlo Pesenti, Presidente, Roberto Pesenti nonché dai consiglieri indipendenti Valentina Casella, Alessandra Genco, Silvia Pezzini; ad attribuire al Comitato per il Controllo sulla Gestione le funzioni del Comitato Rischi.