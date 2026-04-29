Avio: insediato nuovo CdA, Giulio Ranzo AD e Direttore Generale

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi la prima riunione del Consiglio di Amministrazione di Avio , eletto in data 28 aprile 2026 dall’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Avio, presieduto dal Dottor Roberto Italia, Presidente del Consiglio di Amministrazione.



Il Consiglio di Amministrazione di Avio ha nominato Amministratore Delegato Giulio Ranzo, al quale ha attribuito i poteri di amministrazione della Società, fermo restando l’incarico di Direttore Generale già precedentemente conferito.



Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assetto dei poteri, riconoscendo al Presidente il ruolo di supervisione sulle attività di audit (ferma restando la dipendenza gerarchica del responsabile di tale funzione dal Consiglio di Amministrazione), di impulso e supervisione sull’applicazione delle norme di corporate governance riguardanti le attività del Consiglio di Amministrazione, nonché l’incarico di intrattenere, d’intesa e in coordinamento con l’Amministratore Delegato, rapporti con organi istituzionali e autorità.



All'Amministratore Delegato sono stati conferiti tutti i poteri per l’amministrazione della Società, ad eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo Statuto o mantenuti dal Consiglio nell’ambito delle proprie competenze. L’Ing. Ranzo mantiene altresì il ruolo di Direttore Generale, i cui poteri sono stati definiti dall’odierno Consiglio di Amministrazione.



Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di posticipare alla prossima riunione consiliare la verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori, contestualmente alla verifica degli altri requisiti richiesti dalla normativa applicabile.



Il Consiglio di Amministrazione, si legge in una nota, ha altresì preso atto che il Collegio Sindacale ha autovalutato, in data odierna, in conformità a quanto disposto dalla Raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance, la sussistenza del requisito di indipendenza in capo a ciascun Sindaco.



Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, fra l'altro deliberato: di confermare la nomina dell’Ing. Giulio Ranzo quale amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società; di confermare, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, la nomina del Dott. Roberto Carassai quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis del TUF; di confermare la nomina del Dott. Nevio Quattrin quale Responsabile delle relazioni con gli investitori; di confermare la nomina dell’Avv. Giorgio Martellino quale Referente Informativo, ai sensi dell’articolo 2.6.1 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. nonché quale Referente informativo per la procedura in materia di informazioni privilegiate adottata dalla Società e quale Segretario del Consiglio di Amministrazione; di confermare la nomina della Dott.ssa Letizia Macrì quale dirigente preposto alla gestione delle attività strategiche della Società ai sensi della normativa Golden Power.



Ai sensi dell’art. 16.3 dello Statuto sociale, il Consiglio ha, infine, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, nominato quale Dirigente Preposto alla rendicontazione di sostenibilità la Dott.ssa Letizia Macrì, alla quale ha attribuito i pertinenti poteri e le responsabilità in materia di rendicontazione di sostenibilità.

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