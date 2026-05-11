Generali presenta SME EnterPRIZE 2026: il 41% delle PMI europee integra la sostenibilità

Presentati a Bruxelles il White Paper con SDA Bocconi e gli 11''Eroi della Sostenibilità'

(Teleborsa) - La sostenibilità è ormai un elemento strutturale nei processi decisionali delle PMI europee, ma il gap di protezione contro i rischi climatici resta significativo. È quanto emerge dalla quinta edizione di SME EnterPRIZE, l'iniziativa di Generali dedicata alle PMI, presentata oggi a Bruxelles insieme al White Paper realizzato con SDA Bocconi – Sustainability Lab.



La ricerca, basata su un'indagine condotta su 1.100 PMI europee, indica che il 41% delle aziende ha implementato o sta implementando strategie di sostenibilità, in crescita rispetto al 34% del 2020. Il 68% delle imprese coinvolte considera la sostenibilità un vantaggio competitivo (+18 punti percentuali sul 2022), mentre migliorano anche le condizioni assicurative (62%, +14 pp) e di accesso al credito (57%, +15 pp).



A livello nazionale, i progressi più marcati dal 2020 si registrano in Italia (+27 pp), Spagna (+13 pp), Francia (+10 pp) e Ungheria (+8 pp). La dimensione aziendale resta rilevante: le PMI con 50-249 dipendenti raggiungono un tasso di implementazione del 56%, contro il 37% delle imprese tra 10 e 19 dipendenti.



Per la prima volta dal 2020, le barriere istituzionali superano quelle finanziarie come principale ostacolo: il 56% delle PMI lamenta insufficienza di incentivi pubblici e carenza di supporto istituzionale, il 53% l'assenza di un quadro normativo chiaro.



Sul fronte climatico, la consapevolezza del rischio sale dal 50% al 55%, ma il 59% delle PMI non è assicurato contro eventi estremi e il 74% non dispone di coperture per l'interruzione dell'attività. Le polizze danni crescono di 10 punti percentuali al 41%, le coperture business interruption di 10 punti al 26%.



"A cinque anni dal suo avvio, SME EnterPRIZE riflette la solida convinzione di Generali che le piccole e medie imprese siano essenziali per la crescita sostenibile e la forza economica dell'Europa", afferma il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, aggiungendo "siamo fortemente impegnati ad affiancare le PMI nel percorso di adattamento agli impatti del cambiamento climatico e alla più ampia transizione verso la sostenibilità. In un contesto globale sempre più incerto, rafforzare la resilienza delle PMI non è solo una necessità, ma una priorità strategica per le nostre economie e le nostre società".



"SME EnterPRIZE - ha ricordato - è nato per promuovere il dialogo e la responsabilità condivisa tra imprese, policymaker e istituzioni finanziarie, perché la competitività di lungo periodo può essere costruita solo operando insieme. Questa trasformazione richiederà tempo, ma la direzione è chiara e restiamo determinati a sostenere la resilienza e la sostenibilità delle PMI come investimento collettivo per la crescita e il benessere di tutti."



Il Group General Manager Marco Sesana ha sottolineato che "le PMI europee confermano un forte impegno verso la sostenibilità anche in un contesto economico e regolatorio complesso. Allo stesso tempo, le evidenze indicano chiaramente dove il supporto è più necessario, in particolare nel rafforzamento della resilienza climatica e nella riduzione dell'ancora significativo protection gap, con il 59% delle PMI non protetto contro eventi estremi. Questi risultati sottolineano l'importanza di un approccio integrato che combini consapevolezza, soluzioni finanziarie e protezione dai rischi. Come Generali vogliamo agire come veri partner per le PMI in questo processo di transizione, offrendo consulenza mirata, supporto dedicato, soluzioni di finanziamento e assicurative per aiutarle a trasformare la sostenibilità in un motore di resilienza e competitività di lungo periodo".



Nel corso dell'evento sono stati premiati 11 "Eroi della Sostenibilità", selezionati tra oltre 8.500 PMI di Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Portogallo, Slovenia e Spagna. Per l'Italia è stata premiata Diemmebi, produttore orientato al design impegnato nella circolarità. Una "Menzione Speciale" è stata assegnata alla tedesca Procedes per l'innovazione nella stampa di grande formato.

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