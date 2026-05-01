Appuntamenti macroeconomici dell'1 maggio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 01/05/2026
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 54,9 punti; preced. 51,6 punti)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (preced. 1,94 Mld £)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 54 punti; preced. 52,3 punti)
16:00 USA: ISM manifatturiero (preced. 52,7 punti)
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