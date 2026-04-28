Standard Ethics, il 63% delle maggiori 40 banche europee quotate è sostenibile

(Teleborsa) - Il 63% delle 40 maggiori banche quotate europee per capitalizzazione è sostenibile secondo Standard Ethics, che ha pubblicato i Corporate Standard Ethics Rating (SER) aggiornati.



Nel cluster delle 40 maggiori banche quotate europee, le action più recenti riguardano la conferma per Nordea Bank (EE) e l'assegnazione dell'Outlook Negativo a PKO Bank Polski (EE-). A fine marzo si è concretizzata l'uscita dal cluster di Mediobanca in favore di AIB Group.



Action positive anche per Deutsche Bank (Outlook Positivo), CaixaBank (alzato a EE-), BPER Banca (alzato a EEE-), HSBC (alzato a EE+), Barclays (alzato a EE) e Banco de Sabadell (alzato a EE) a testimonianza di un orientamento diffuso delle banche verso una più ampia nozione di Sostenibilità. Allo stato attuale, il 63% delle Banche ha un Sustainable Grade, mentre il restante 37% ha un Not Fully Sustainable Grade.



In sintesi, nel 2025 e nei primi mesi del 2026, Standard Ethics evidenzia un rafforzamento nel settore bancario europeo in termini di Sostenibilità anche grazie alla spinta normativa che integra i fattori ESG al centro della gestione prudenziale e operativa e al ruolo dei regolatori.



"Il caso italiano rispecchia meglio di altri questo passaggio - si legge in una nota - Si è assistito, nel corso dell'ultimo decennio, sia al ribaltamento dei fondamentali economici, i quali oggi appaiono eccellenti, sia a un ribaltamento dell'approccio verso le questioni ESG, le quali sono passate dall'essere un fattore di rendicontazione a essere un fattore strategico per la mitigazione dei rischi".



Standard Ethics parla di un processo misurabile internamente ed esternamente grazie al rafforzamento degli uffici dedicati alla Sostenibilità e al risk management e grazie alle agenzie di rating indipendenti con cui le banche interloquiscono abitualmente.

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