Appuntamenti macroeconomici del 23 aprile 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 23/04/2026
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 51,2 punti; preced. 51,6 punti)
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 98 punti; preced. 99 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (preced. 50,7 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 50,7 punti; preced. 51,6 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 49,8 punti; preced. 50,2 punti)
14:30 USA: Indice CFNAI (preced. -0,11 punti)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 212K unità; preced. 207K unità)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 52,5 punti; preced. 52,3 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 50,1 punti; preced. 49,8 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 50,3 punti)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 59 Mld piedi cubi)
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