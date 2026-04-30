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De Cecco, Standard Ethics assegnato outlook "Positivo"

Agroalimentare, Rating, Sostenibilità
De Cecco, Standard Ethics assegnato outlook "Positivo"
(Teleborsa) - Standard Ethics ha assegnato un Outlook "Positivo" a De Cecco. Il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "E" è confermato. F.lli De Cecco Di Filippo - Fara San Martino produce e distribuisce in tutto il mondo prodotti alimentari come pasta secca, farine, oli di oliva, sughi e prodotti biologici.

Nel corso degli ultimi anni, il Gruppo De Cecco ha progressivamente allineato il proprio impianto di governance della Sostenibilità alle indicazioni internazionali di Onu, Ocse e Ue. Gli analisti di Standard Ethics rilevano tra le principali implementazioni l'adozione di una rendicontazione ESG adeguata, la definizione e pubblicazione di alcuni obbiettivi socio-ambientali di medio-lungo periodo e l'introduzione di riferimenti internazionali all'interno del Rapporto di Sostenibilità.

Ulteriori margini di miglioramento si intravedono nella modalità di divulgazione delle policy (come la pubblicazione in forma integrale della Environmental Policy e della ESG Strategy) o nella composizione quali quantitativa del Consiglio di Amministrazione tenendo conto de I Principi di Corporate Governance dell'Ocse.
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