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Intesa, Equita alza target price con risultati meglio delle attese per trading, costi e LLP

Banche, Finanza, Consensus
Intesa, Equita alza target price con risultati meglio delle attese per trading, costi e LLP
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 7,40 euro per azione (+2%) il target price su Intesa Sanpaolo, confermando la raccomandazione "Buy" dopo i risultati del primo trimestre 2026. Gli analisti parlando di risultati del 9% meglio delle attese grazie a maggiori ricavi, minori costi e più basse LLPs.

A valle dei solidi risultati e delle indicazioni emerse durante la call, Intesa ha alzato le stime di utile 2026-28% del +2% in media principalmente per riflettere una migliore dinamica di NII per evoluzione dei tassi di interesse. Sul 2026, incorporando anche la sorpresa del primo trimestre, stima un utile a 10,3 miliardi di euro.

"Confermiamo Buy con il titolo che tratta (post dividendo da pagare a maggio) con un 2027E P/E = 8,7x a sconto rispetto a 9,4x di settore, con un profilo di qualità elevato non adeguatamente fattorizzato dal mercato - si legge nella ricerca - Intesa Sanpaolo offre un 2026 total yield di circa il 10% con dividend yield superiore all'8%".
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