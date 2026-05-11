Intesa, Equita alza target price con risultati meglio delle attese per trading, costi e LLP

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 7,40 euro
per azione (+2%) il target price
su Intesa Sanpaolo
, confermando la raccomandazione
"Buy
" dopo i risultati del primo trimestre 2026
. Gli analisti parlando di risultati del 9% meglio delle attese grazie a maggiori ricavi, minori costi e più basse LLPs.
A valle dei solidi risultati e delle indicazioni emerse durante la call, Intesa ha alzato le stime di utile 2026-28% del +2% in media
principalmente per riflettere una migliore dinamica di NII per evoluzione dei tassi di interesse. Sul 2026, incorporando anche la sorpresa del primo trimestre, stima un utile a 10,3 miliardi di euro.
"Confermiamo Buy con il titolo che tratta (post dividendo da pagare a maggio) con un 2027E P/E = 8,7x a sconto rispetto a 9,4x di settore, con un profilo di qualità elevato non adeguatamente fattorizzato dal mercato - si legge nella ricerca - Intesa Sanpaolo offre un 2026 total yield di circa il 10% con dividend yield superiore all'8%
".