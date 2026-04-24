STM, Equita alza target price con earnings momentum e peso crescente dei megatrend

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 50 euro per azione (dai precedenti 33 euro) il target price su STMicroelectronics , colosso italo-francese dei semiconduttori, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



"Al primo chiaro beat da diversi trimestri, con una crescita 2027-28 meno dipendente dal recupero ciclico e più sostenuta da megatrend strutturali (AI/DC, LEO, SiPho, attesi contribuire almeno per la metà della crescita 2027-2028) e una leva operativa che beneficia nel 2027 del piano di efficientamento, pensiamo sia opportuno rimanere sovrappeso in STM nonostante l'ottima performance YTD", si legge nella ricerca.



Guardando alle stime, Equita ha alzato sales 2026 del +5%, assumendo ora una crescita del 19% YoY con maggiore prudenza sull'automotive a +9% (da +13%) più che compensata da CECP (+49% da +29%) e industrial (+39% da +21%), mentre PE di fatto invariato a +2%. EBIT/EPS a circa +9% con leva operativa in parte compensata da maggiori Net Opex. Sul 2027, sales/EBIT/EPS +3%/6%/6%, assumendo una crescita dei ricavi dell'11% YoY, per metà attribuibile a DC/LEO.



(Foto: Adi Goldstein on Unsplash)

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