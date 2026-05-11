Londra: performance negativa per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , che mostra un decremento del 2,00%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Auto Trader Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Auto Trader Group rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Auto Trader Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,178 sterline e primo supporto individuato a 5,04. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,315.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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