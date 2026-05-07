A Londra, forte ascesa per Auto Trader Group
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, che mostra una salita bruciante del 4,28% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Auto Trader Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,6%, rispetto a +1,49% del principale indice della Borsa di Londra).
La tendenza di breve di Auto Trader Group moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 5,381 sterline e supporto a 5,001. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 5,761.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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