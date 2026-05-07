A Londra, forte ascesa per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , che mostra una salita bruciante del 4,28% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Auto Trader Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,6%, rispetto a +1,49% del principale indice della Borsa di Londra ).





La tendenza di breve di Auto Trader Group moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 5,381 sterline e supporto a 5,001. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 5,761.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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