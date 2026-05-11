Londra: risultato positivo per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , in guadagno del 3,36% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Metlen Energy & Metals mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,19%, rispetto a -1,18% del principale indice della Borsa di Londra ).





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Metlen Energy & Metals , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 37,97 Euro. Primo supporto visto a 36,63. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 35,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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