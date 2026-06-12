Madrid: nuovo spunto rialzista per Inditex

(Teleborsa) - Avanza la società spagnola attiva nel settore tessile , che guadagna bene, con una variazione del 2,10%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Inditex rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Inditex mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 56,95 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 56,05. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 57,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```