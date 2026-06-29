Madrid: scambi negativi per Inditex
(Teleborsa) - Sottotono la società spagnola attiva nel settore tessile, che passa di mano con un calo del 2,29%.
L'andamento di Inditex nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo di Inditex sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 55,67 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 54,17. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 57,17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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