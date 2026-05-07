Pirelli, utile primo trimestre sale del 23%. Su ricavi pesa effetto cambi

(Teleborsa) - Pirelli , produttore italiano di pneumatici quotata su Euronext Milan, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi pari a 1.737,2 milioni di euro, con una crescita organica del +3,5% escludendo l'effetto cambi (-4,5%) e il deconsolidamento di Dackia (-0,2%). Includendo tali effetti, la variazione è -1,2% rispetto a 1.758,6 milioni di euro del primo trimestre 2025. L'Ebit Adjusted è pari a 277,4 milioni di euro (279,8 milioni di euro nel primo trimestre 2025), con un margine in miglioramento al 16% (15,9% nel primo trimestre 2025). L'utile netto mostra un +23,3% a 156,8 milioni di euro (127,2 milioni di euro nel primo trimestre 2025) grazie anche a minori oneri finanziari.



Il flusso di cassa netto ante dividendi e consolidamento della jv cinese Xushen Tyre pari a -704,5 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il primo trimestre 2025. L'impatto del consolidamento della jv cinese è pari a 210,2 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta è pari a -2.016,7 milioni di euro (-2.622,5 milioni di euro al 31 marzo 2025 e -1.102,0 milioni al 31 dicembre 2025) che include il consolidamento del debito di Xushen Tyre per 210,2 milioni di euro.



I target 2026 sono aggiornati per la crisi in Medio Oriente, con impatto limitato grazie ad azioni di mitigazione come già indicato lo scorso 16 aprile. Assumendo una progressiva normalizzazione del prezzo delle commodity, dell'energia e dei trasporti nella seconda metà dell'anno, Pirelli stima un impatto lordo negativo sull'Ebit adjusted 2026 di circa 100 milioni di euro di cui - grazie alle azioni di mitigazione già in atto – è prevista la compensazione di circa 80 milioni, con un impatto netto sull'Ebit adjusted 2026 stimato pertanto pari a -20 milioni di euro, in coerenza con le indicazioni fornite lo scorso 16 aprile. I ricavi sono attesi tra 6,75 e 6,95 miliardi di euro, in crescita rispetto alle stime di febbraio per miglioramento price/mix; Ebit Adjusted pari a circa 16%; confermata a 500 milioni di euro generazione di cassa netta ante dividendi e impatto jv cinese Xushen (esercizio della call option e suo consolidamento).

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