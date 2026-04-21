ASM International, ricavi 1Q crescono trainati dal segmento logic/foundry e dall'AI

(Teleborsa) - Il produttore di apparecchiature per chip quotato ad Amsterdam ASM International ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi in aumento del 3% a 863 milioni di euro, raggiungendo la fascia alta delle proprie previsioni di 830 milioni di euro +/-4%. Il fatturato è stato trainato principalmente dal segmento logic e foundry, che ha registrato una continua forza nei nodi semiconduttori avanzati e una notevole ripresa della domanda nei nodi maturi, in particolare in Cina. La domanda di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale ha subito un'ulteriore accelerazione nel trimestre, sostenuta dai forti investimenti dei clienti in capacità per guidare l'espansione a lungo termine delle infrastrutture di IA.



Il margine lordo si è attestato al 53,3% nel primo trimestre del 2026, grazie a un mix favorevole di prodotti e clienti. Il margine operativo rettificato è aumentato al record trimestrale del 33,1% nel primo trimestre del 2026. L'utile netto rettificato nel primo trimestre del 2026 è aumentato di 54 milioni di euro su base annua.



ASM prevede una crescita continua, proiettando ricavi del Q2 2026 pari a 980 milioni di euro ±5% a valuta costante. L’azienda prevede inoltre che la seconda metà del 2026 supererà la prima, segnalando fiducia nelle tendenze di domanda sostenute.







(Foto: Magnus Engø su Unsplash)

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